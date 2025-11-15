Медведчук: Нормальное будущее граждан Украины возможно только в составе России

Бывший лидер запрещённой в Киеве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что единственный способ обеспечить нормальное будущее для украинцев — это их вхождение в состав Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости». Политик сделал такое заявление, комментируя возможный возврат покинувших страну граждан на территорию Украины.

По словам Медведчука, многие граждане смогут вернуться на Украину только после изменений в политической системе и падения «преступного режима».

«Украинцы должны быть в составе России и с Россией. Вот это главная задача на сегодняшний день. Тогда им будет обеспечено нормальное будущее», — заявил Медведчук.

Он добавил, что стратегическая цель движения «Другая Украина» заключается именно в воссоединении украинского народа с Россией. Медведчук также отметил, что после прекращения существования украинского государства и воссоединения людей с Россией появится шанс на то, что многие переедут в РФ из европейских стран.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа проведёт масштабную кампанию по депортации украинцев из США. Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала, что посольству известно о примерно 80 гражданах Украины, которые получили финальные распоряжения о высылке «в связи с нарушениями законов США». Адвокаты депортируемых заявляли, что их подзащитных уведомили о скорой депортации на военных самолётах либо на Украину, либо в Польшу. За 2024-й финансовый год из США были депортированы 53 украинца.