Администрация Трампа проведёт масштабную кампанию по депортации украинцев

Адвокаты одного из депортируемых украинцев сообщили, что их подзащитных уведомили о скорой отправке на военных самолётах в понедельник, либо на Украину, либо в Польшу. По мнению защитников, задержанным не предоставляют возможности выразить опасения перед высылкой до самого момента депортации. Они подчёркивают, что Украина является зоной боевых действий с военным положением, и депортированные могут быть принудительно мобилизованы и отправлены на фронт, где их жизнь окажется под угрозой. Согласно данным иммиграционной службы, за 2024 финансовый год из США было депортировано 53 украинца.