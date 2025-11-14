Администрация Трампа проведёт масштабную кампанию по депортации украинцев
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macondofotografcisi
Соединённые Штаты намерены депортировать около 80 украинцев. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.
«Администрация Трампа готовится депортировать множество украинцев... Ольга Стефанишина, посол Украины в США, сообщила, что посольство осведомлено о приблизительно 80 украинцах, которые получили финальные распоряжения о высылке «в связи с нарушениями законов США», — указано в публикации.
Адвокаты одного из депортируемых украинцев сообщили, что их подзащитных уведомили о скорой отправке на военных самолётах в понедельник, либо на Украину, либо в Польшу. По мнению защитников, задержанным не предоставляют возможности выразить опасения перед высылкой до самого момента депортации. Они подчёркивают, что Украина является зоной боевых действий с военным положением, и депортированные могут быть принудительно мобилизованы и отправлены на фронт, где их жизнь окажется под угрозой. Согласно данным иммиграционной службы, за 2024 финансовый год из США было депортировано 53 украинца.
К слову, в Киеве уже отреагировали на массовую высылку украинцев из США. Там пообещали «найти гражданам хорошее применение».
