В Киеве заявили, что депортированным из США украинцам «найдут хорошее применение»

Киев заявил, что готов принять любое количество украинцев, которых США могут депортировать, поскольку им «найдут применение». Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского.

«США могут депортировать столько людей, сколько хотят... Мы найдём им хорошее применение», — приводит издание слова советника.

Ранее Life.ru сообщал, что США вводят медицинские ограничения для получения виз иностранцами. Администрация американского президента Дональда Трампа издала указание консульским службам отказывать в визах лицам с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и диабетом из-за потенциально высоких затрат на лечение.