Ожирение, рак и диабет могут стать основанием для отказа в визах США

Ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет станут основанием для отказа в выдаче американских виз иностранцам. Такое указание консульские службы получили от администрации президента США, сообщает газета The Washington Post (WP).

«Определённые заболевания, включая, помимо прочего, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, онкологические заболевания, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов», — говорится в документе.

Теперь консульские сотрудники должны самостоятельно оценивать потенциальные медицинские расходы, которые заявитель может повлечь для США. Как отмечает неназванный дипломат, руководство Госдепартамента активно ищет способы ограничить въезд иностранцев или замедлить работу визовой системы.

Дональд Трамп неоднократно выступал за ужесточение иммиграционной политики, заявляя о намерении провести крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов.