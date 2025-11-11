Россия готовит ответ на запрет ЕС выдавать многократные визы россиянам

Россия разрабатывает ответные меры на решение Европейского союза прекратить выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.

«Безусловно. Любые недружественные шаги получат достойный ответ, он необязательно зеркальный, поэтому мы спокойно анализируем, как эти меры будут работать на практике, в зависимости от степени глубины творящегося визового безумия, мы будем реагировать и выстраивать нашу линию», — отметил Любинский.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона внимательно изучает практические последствия новых визовых ограничений со стороны ЕС. Окончательный характер и сроки введения ответных мер будут определены по результатам этого анализа.

Напомним, Европейская комиссия выразила обеспокоенность в связи с продолжающейся практикой Венгрии выдавать гражданам России национальные разрешения на въезд, которые оформляются согласно внутреннему законодательству страны и не являются шенгенскими визами. Сообщается, что Брюссель уже начал соответствующие консультации с Будапештом для прояснения данной ситуации.