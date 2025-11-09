В Госдуме назвали оскорбительным запрет на многоразовый шенген туристам из России

Ездить в страны ЕС после решения запретить россиянам выдачу многоразовых шенгенских виз «оскорбительно». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, охарактеризовав такие меры как «фашизм».

«Обыкновенный фашизм, когда жителей одного из государств ущемляют по национальному принципу. Европа в этом давно преуспела, запрещая российское искусство и культуру, вводя санкции против всего российского населения», — отметил депутат в интервью «Газете.ru».

Он добавил, что туристы из России приносили европейской экономике до 30 миллиардов евро ежегодно, а теперь путешествовать туда, по его словам, «просто оскорбительно». Журавлёв подчеркнул, что в мире есть множество других стран, где русских рады видеть, и предложил ЕС «обнести себя стеной и сгнить в своей ненависти».

Ранее Еврокомиссия выразила обеспокоенность тем, что Венгрия продолжает выдавать гражданам России национальные разрешения на въезд. Такие документы оформляются по внутреннему законодательству страны и не являются визами. Брюссель уже ведёт переговоры с Будапештом по этому вопросу, чтобы прояснить ситуацию.