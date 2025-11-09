Названы страны, которые ограничили визы россиянам ещё до решения ЕК

Некоторые страны Евросоюза ещё до введения новых мер Еврокомиссии ограничили въезд российских туристов. Об этом ТАСС сообщил доцент РЭУ им. Плеханова Роман Гареев, уточнив актуальный список государств и особенности их визовой политики.

«Страны, приостановившие выдачу туристических виз: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды. Въезд для туристов из России, как правило, закрыт, даже при наличии визы другой шенгенской страны», — рассказал Гареев.

Часть стран ЕС не только прекратила выдачу туристических виз россиянам, но и закрыла для них въезд, даже если у путешественников есть действующий шенген. В других странах, включая Испанию и Германию, визовый процесс остаётся нестабильным: первая периодически приостанавливает приём документов, а вторая ужесточила проверки и увеличила срок рассмотрения до трёх месяцев. При этом Греция, Италия, Франция и Венгрия сохраняют более мягкий подход. Эти государства продолжают выдачу виз, однако сроки оформления могут достигать 45–60 дней.

Ранее Еврокомиссия выразила обеспокоенность тем, что Венгрия продолжает выдавать гражданам России национальные разрешения на въезд. Такие документы оформляются по внутреннему законодательству страны и не являются визами. Брюссель уже ведёт переговоры с Будапештом по этому вопросу, чтобы прояснить ситуацию.