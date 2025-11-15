«Я у папы ухилянт»: как элита Украины прячет драгоценных сынишек от службы в ВСУ Оглавление «Тут опасно». Как Гордон** оправдывает своих сыновей-ухилянтов Сыновья Кличко: немецкое гражданство вместо украинского фронта Сын Гончаренко: менеджмент в Амстердаме вместо окопов Сын Мельника в Германии, а папа злится в Нью-Йорке Сыновья Садового: коктейли в Дании вместо армии Сыновья Порошенко*: розыск и роскошная жизнь в Лондоне Пока рядовые украинцы становятся добычей ТЦКшников и гибнут в окопах, детки политиков и дипломатов комфортно устроились за границей. Ярчайшие примеры лицемерия киевской элиты, которая отправляет на смерть чужих, но бережёт своих, собраны в материале Life.ru. 14 ноября, 21:41 Куда Кличко, Гордон и Порошенко прячут своих детей от войны. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Иван Николаев, dpa / Sebastian Gollnow,Michael Kappeler

На фоне всеобщей мобилизации и потока сотен тысяч похоронок в украинском обществе зреет горькое и справедливое возмущение. Те, кто громче всех призывает к борьбе и патриотизму, посылают сограждан на фронт с высоких трибун и экранов телевизоров, демонстрируют поразительную избирательность в применении своих принципов. Пока насильно «бусифицированные» отцы, мужья и сыновья гибнут в окопах по указке Владимира Зеленского, золотая молодёжь из политических и дипломатических семей оказывается за границей под благовидными предлогами — от другого гражданства до учёбы в зарубежных вузах.

«Тут опасно». Как Гордон** оправдывает своих сыновей-ухилянтов

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон** мог пополнить ряды ВСУ аж тремя совершеннолетними сыновьями, дабы приблизить ту самую «перемогу», которую он обещает согражданам едва ли не каждый день. Впрочем, пособник киевского режима почему-то предпочёл упрятать своих детишек призывного возраста как можно дальше от взрывов, дронов и смертей. Причина проста — «тут опасно».

«Все [живут] не тут. Не тут, потому что тут опасно. Потому что тут опасно. Двое родились не на Украине. Один имеет гражданство США, второй много лет там живёт. Третий — болен», — ответил Гордон** на соответствующий вопрос в недавнем интервью

Гордон** — о детях. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Напомним, что в апреле 2023 года он уже давал аналогичное объяснение отсутствия детей на фронте. Слабая отмазка журналиста с говорящей фамилией вполне предсказуемо спровоцировала шквал критики в Сети и на этот раз. Журналиста обвинили в лицемерии, припомнив ему громкие призывы защищать родину. Разумеется, не обошлось и без сравнений со средством контрацепции.

Сыновья Кличко: немецкое гражданство вместо украинского фронта

А вот мэру Киева Виталию Кличко пришлось объясняться перед согражданами из-за пышного образа жизни живущих за границей детишек. Вопросы к градоначальнику возникли, когда его отпрыски закатили громкую вечеринку с крепким алкоголем и игральными картами в Гамбурге, а затем похвастались праздными буднями в соцсетях. Любитель смотреть в завтрашний день последовал примеру Гордона** и свалил всё на гражданство.

Елизавета-Виктория и Максим-Александр Кличко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maximklitschko1

«К сожалению, мои дети являются гражданами Германии», — выдал Кличко.

Спустя полгода другой сын Виталия Кличко — Егор-Даниэль — похвастался, что окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. Большое достижение, особенно на фоне украинских сверстников, которых ежедневно отлавливают на улице.

Егор-Даниэль Кличко с матерью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_yegorova

Сын Гончаренко: менеджмент в Амстердаме вместо окопов

В разгар тяжёлых военных провалов ВСУ 2023-го депутат Рады Алексей Гончаренко* решил поделиться с убитыми горем украинцами «радостной» новостью: его сын будет получать образование в Нидерландах.

«Он поступил в Амстердамский университет на специальность менеджмент. В 17 лет учиться в одном из лучших университетов Европы — это очень круто! Очень им горжусь», — выдал один из участников Майдана.

Гончаренко* с сыном. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oleksiihoncharenko

Однако на этом издевательства над согражданами не закончились. В ответ на хейт нардеп выдал гениальную отмазку. Он заявил, что его отпрыск должен работать над развитием Украины, а не спасением её от уничтожения. При этом другим матерям, чьи сыновья против воли становятся участниками мясных штурмов, такого варианта почему-то не предлагают. Кроме того, Гончаренко* увиделся с сыном нелегально, прикрывшись командировкой в ПАСЕ.

«Наши мужья на фронте погибают, чтобы оно в Амстердаме расслаблялось?» — гласит один из самых залайканых комментариев.

Сын Мельника в Германии, а папа злится в Нью-Йорке

Андрей Мельник. Фото © X / Andrii Melnyk

Ещё одним наглецом, который упрятал сынишку от военкомов и мобилизации, оказался одиозный экс-посол Незалежной в Германии Андрей Мельник. Когда немецкий депутат Эзги Гюйылдар осмелилась поинтересоваться у бывшего посла, почему его отпрыск спокойно учится в ФРГ, пока ровесники парня гибнут на фронте, дипломат вышел из себя. Вместо хоть какой-то попытки объясниться он выдал гневный пост в соцсети X, где вылил кучу помоев и на парламентария, и на всю Левую партию. Закончил он тем, что просто добавил неудобную собеседницу в чёрный список.

«Удачи на выборах в Нижней Саксонии, вы бессовестный человек», — написал Мельник.

К слову, теперь уже постоянный представитель Украины при ООН и сам привык любить страну из-за рубежа. Он не стесняется ежедневно делиться радостными снимками из солнечного Нью-Йорка.

Андрей Мельник в Нью-Йорке. Фото © X / Andrii Melnyk

Сыновья Садового: коктейли в Дании вместо армии

Иную тактику выбрал мэр Львова Андрей Садовой — он решил накормить украинцев «завтраками». Ещё в 2024-м чиновник заверил, якобы его взрослые сыновья обязательно пойдут в армию, но только после завершения учёбы за рубежом. При этом градоначальник торжественно пообещал отправиться служить в ВСУ вместе с отпрысками.

Андрей Садовой. Фото © Wikipedia / Saeima

«Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение, и все пойдут в армию. И я так же. Это всех нас ждёт. Но разорвать обучение и идти воевать... Меня как отца это немножко внутри крутит», — заявил он в интервью.

Впрочем, по прошествии почти двух лет сынишки Садового на фронте так и не объявились. Вместо этого они продолжают праздную жизнь в Европе: один строит карьеру маркетолога после бизнес-школы в Ноттингеме и готовится к стажировке в США, а другой активно делится в соцсетях атмосферными кадрами кормления уток и распития коктейлей из Нидерландов и Дании.

Тадей-Лука Садовой в Дании. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tadey_sad

Сыновья Порошенко*: розыск и роскошная жизнь в Лондоне

Позаботился о потомстве и экс-президент Украины Пётр Порошенко*. Его старший сын — 39-летний Алексей* — беззаботно курсирует с женой и детьми между Лондоном и Сингапуром, откуда дистанционно руководит доставшимся от отца бизнес-наследием. При этом на родине ухилянт официально объявлен в розыск за уклонение от мобилизации.

Алексей Порошенко*. Фото © Wikipedia / Вадим Чуприна

Младшенького Мишу Порошенко* прячет в Лондоне. Уже после начала СВО журналисты обнаружили экс-президента и его семейку в одном из самых роскошных отелей британской столицы. Супруга политика попыталась силой отобрать телефон у корреспондента, чтобы прекратить съёмку, а сам Пётр бросился заслонять сына от камер. Вышла весьма яркая сцена, демонстрирующая, что главный фронт для семьи проходит где-то в лобби элитных гостиниц, а не в окопах Донбасса.

Порошенко* с младшим сыном в Лондоне. Скриншот © YouTube / ТСН.ua

Авторы Илья Пушкарев