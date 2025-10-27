Украинский пропагандист Дмитрий Гордон* признался, что его сыновья призывного возраста проживают за границей из-за опасной обстановки в стране. Соответствующее заявление он сделал в одном из интервью.

Гордон* пояснил, что трое его сыновей находятся в США, поскольку на Украине сейчас небезопасно. По его словам, один из наследников уже является гражданином Соединённых Штатов, а второй длительное время проживает там. Третьего сына журналист охарактеризовал как больного ребёнка, отказавшись предоставлять дополнительные подробности о его состоянии здоровья.

В социальных сетях украинцы начали обвинять журналиста в лицемерии, указывая на противоречие между публичной позицией и личными действиями. Критики подчёркивают, что Гордон* продолжает зарабатывать на Украине, при этом обезопасив собственную семью за рубежом.

Ранее сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения фиксируется массовый наплыв украинцев, которые скрываются там от мобилизации в ВСУ. В украинском сегменте интернета начали продавать услуги по поиску подходящего жилья в зоне отчуждения.

