После начала боевых действий на Украине в чернобыльской зоне отчуждения фиксируется массовый наплыв граждан, пытающихся избежать мобилизации в ВСУ. Об этом говорится в материале сайта MK.Ru.

Когда Россия начала специальную военную операцию, количество граждан Незалежной, желающих сбежать из страны или скрыться от ТЦК, резко увеличилось. Весной прошлого года начали поступать сообщения о том, что чернобыльская зона отчуждения стала убежищем для уклонистов от призыва в Вооружённые силы Украины.

Согласно информации СМИ, в украинском сегменте интернета начали продавать услуги по поиску подходящего жилья в зоне отчуждения. В итоге за всё время боевых действий на закрытую территорию переселились по меньшей мере несколько тысяч украинцев. При этом реальное число, вероятно, гораздо больше, поскольку неизвестно, сколько людей переехали без уведомления властей.

Ещё одна популярная на Украине схема уклонения от мобилизации предполагает трудоустройство в McDonald's. Эта ситуация стала возможной благодаря особым привилегиям, которыми пользуется McDonald's на Украине. Ресторан получил статус предприятия, имеющего право на бронирование своих сотрудников наравне с государственными учреждениями. Такие преференции были обеспечены усилиям бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. В прошлом он активно выступал в защиту присутствия McDonald's в стране, даже в условиях начавшихся боевых действий. Стоимость «билета» на работу в американской сети ресторанов быстрого питания может достигать внушительной суммы – до 15 тысяч долларов (свыше 1,2 млн рублей) на одного человека.