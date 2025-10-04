Задержанный на Украине оператор ORF подал иск против ТЦК и полиции Незалежной

Оператор австрийской телерадиокомпании ORF Андрей Непоседов обратился в суд с иском к ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата) и полиции Украины. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».

Согласно данным издания, 6 сентября 2025 года в Тернопольской области Непоседов был задержан сотрудниками полиции и ТЦК.

«Украинский оператор австрийской телекомпании ORF <...> отстаивает в суде свои права. Накануне он одержал первую победу в своём деле — судьи постановили открыть уголовные производства против Территориального центра комплектования (ТЦК) и по факту бездействия полиции в Тернопольской области во время задержания Непоседова», — говорится в сообщении издания.

При этом, как утверждает издание, протокол административного задержания и изъятия военного билета составлен не был, что является нарушением законодательства. Супруга Непоседова утверждает, что оператор несколько суток провёл в ТЦК без каких-либо объяснений. По её словам, ей удалось забрать мужа только после того, как сотрудники вывезли Непоседова в лес.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошло нападение на сотрудников ТЦК во время проверки документов. Мужчина, по официальным данным, во время процедуры проверки достал нож и нанёс ранения двум сотрудникам учреждения, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы.