Украинские власти организовали масштабное обогащение на фоне конфликта, скупая за рубежом элитную недвижимость и автомобили. Об этом в эксклюзивном комментарии для kp.ru заявил известный историк и журналист Владимир Корнилов.

В качестве примера такой модели поведения он привёл бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который, по словам Корнилова, долго строил из себя патриота, но немедленно покинул страну, как только возникла угроза ограничения на выезд.

«Все они бьют себя в грудь, корча патриотов, а на самом деле заняты тем, что обворовывают несчастное украинское население», — указал Корнилов.

Специалист добавил, что простые украинцы видят происходящее, но боятся открыто выражать недовольство из-за риска немедленно оказаться на передовой. В связи с этим, как заключил эксперт, всё недовольство проявляется лишь в частных разговорах.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ проводят обыски у Национального антикоррупционного бюро Украины, подозревая структуру в связях с Россией. Следствие утверждает, что высокопоставленный детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов осуществлял коммерческую деятельность на территории России через своего отца.