Бывший лидер запрещённой в Киеве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил об исчерпании энергетических ресурсов страны, что, по его оценке, приведёт к катастрофическим последствиям. Соответствующее заявление он сделал во время общения с РИА «Новости».

«Всё то, что сегодня есть, по факту, я думаю, это влечёт катастрофические последствия для Украины и для украинцев. Почему? Потому что энергетические источники, они полностью исчерпаны», — сказал политик, оценивая перспективы украинцев в предстоящую зиму.

Медведчук акцентировал внимание, что проблема затрагивает не только электроэнергетику, но и газоснабжение, поскольку необходимые запасы газа не были сформированы в требуемых объёмах. Политик напомнил, что Украина отказалась от прямых поставок российского газа, которые стабильно осуществлялись на протяжении многих лет, и теперь вынуждена закупать то же топливо через Турцию и частично через европейских посредников.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что украинцам следует прислушаться к лидерам России и Белоруссии, чтобы «спасти жизнь и сохранить идентичность». Политик обвинил киевский режим в том, что он «продаёт украинцев на пушечное мясо» и проводит политику, разрушающую национальную идентичность. По его мнению, в ряде европейских стран отношение к украинцам ухудшилось, тогда как Россия и Белоруссия не рассматривают их «вторым сортом».