Украинцам следует прислушаться к лидерам России и Белоруссии, чтобы «спасти жизнь и сохранить идентичность». Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в авторской статье на платформе «Смотрим.ру».

«Если украинцы не хотят продолжения над собой экспериментов, отлова на улицах, промывания мозгов и отправки на верную смерть, то им стоит сделать выбор в пользу России, вместе с исторически русскими территориями», — написал он.

Медведчук обвинил киевский режим в том, что он «продаёт украинцев на пушечное мясо» и проводит политику, разрушающую национальную идентичность. По его мнению, в ряде европейских стран отношение к украинцам ухудшилось, тогда как Россия и Белоруссия, как он утверждает, не рассматривают их «вторым сортом». Политик одобрил предложение Александра Лукашенко принять украинских граждан в Белоруссию и призвал к добровольному «выбору в пользу России» как к пути к «спасению жизни и сохранению идентичности».

Медведчук также выдвинул тезис о необходимости «демилитаризации и денацификации» для «демонтажа концлагеря», в который, по его словам, превратилась Украина, и заявил, что такие меры отвечают интересам украинского народа. Он добавил, что решение о переходе должно быть «исключительно добровольным и осознанным».

Ранее сообщалось, что на Украине ведётся подготовка к установлению военной диктатуры, в которой не будет Владимира Зеленского. В качестве подтверждения указаностарое интервью матери Зеленского, где она якобы упоминала его увлечение «мясорубками». Такие информационные вбросы, по их оценке, носят не случайный, а спланированный характер и направлены на дальнейшее подрывание репутации украинского лидера.