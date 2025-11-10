Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 08:23

Медведчук призвал украинцев прислушаться к Путину и Лукашенко ради безопасности

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Украинцам следует прислушаться к лидерам России и Белоруссии, чтобы «спасти жизнь и сохранить идентичность». Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в авторской статье на платформе «Смотрим.ру».

«Если украинцы не хотят продолжения над собой экспериментов, отлова на улицах, промывания мозгов и отправки на верную смерть, то им стоит сделать выбор в пользу России, вместе с исторически русскими территориями», — написал он.

Медведчук обвинил киевский режим в том, что он «продаёт украинцев на пушечное мясо» и проводит политику, разрушающую национальную идентичность. По его мнению, в ряде европейских стран отношение к украинцам ухудшилось, тогда как Россия и Белоруссия, как он утверждает, не рассматривают их «вторым сортом». Политик одобрил предложение Александра Лукашенко принять украинских граждан в Белоруссию и призвал к добровольному «выбору в пользу России» как к пути к «спасению жизни и сохранению идентичности».

Медведчук также выдвинул тезис о необходимости «демилитаризации и денацификации» для «демонтажа концлагеря», в который, по его словам, превратилась Украина, и заявил, что такие меры отвечают интересам украинского народа. Он добавил, что решение о переходе должно быть «исключительно добровольным и осознанным».

С начала 2025 года почти 100 тысяч украинцев переехали в Белоруссию
С начала 2025 года почти 100 тысяч украинцев переехали в Белоруссию

Ранее сообщалось, что на Украине ведётся подготовка к установлению военной диктатуры, в которой не будет Владимира Зеленского. В качестве подтверждения указаностарое интервью матери Зеленского, где она якобы упоминала его увлечение «мясорубками». Такие информационные вбросы, по их оценке, носят не случайный, а спланированный характер и направлены на дальнейшее подрывание репутации украинского лидера.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Александр Лукашенко
  • Виктор Медведчук
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar