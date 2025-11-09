Украинцев начали готовить к военной диктатуре и уходу Зеленского
На Украине ведётся подготовка к установлению военной диктатуры, в которой не будет Владимира Зеленского. Об этом РИА «Новости» сообщили источники в российских силовых структурах. В качестве подтверждения приводятся публикации в СМИ, в том числе старое интервью матери Зеленского, где она говорит о его увлечении «мясорубками».
«Увидев подобные публикации, у каждого украинца в голове образуется чёткая логическая связь с текущей ситуацией на Украине», — сказал собеседник агентства.
Указывается, что эти информационные вбросы не являются спонтанными, а представляют собой спланированную кампанию с целью подорвать и без того пострадавшую репутацию Зеленского. Источник полагает, что, исходя из текущих тенденций, вероятным сценарием является приход к власти на Украине военного (бывшего или действующего), который установит военную диктатуру, что, по его мнению, выгодно Западу.
Ранее Римма Зеленская признавалась, что в детстве будущий главарь киевского режима часами возился со старой советской мясорубкой. По её словам, вернувшись из садика, её сын Владимир Зеленский больше всего любил играть именно с ней.
