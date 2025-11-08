Детское увлечение Владимира Зеленского мясорубкой, о котором упоминала его мать, является причиной масштабного призыва украинцев в ВСУ для проведения «мясных штурмов». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в «мясные штурмы». Кто во что играл в детстве», — отметила Захарова.

Ранее Римма Зеленская признавалась, что в детстве будущий главарь киевского режима часами возился со старой советской мясорубкой. По её словам, вернувшись из садика, её сын Владимир Зеленский больше всего любил играть именно с ней.

До этого Life.ru писал, что потери украинской армии уже превысили 1,7 миллиона человек. Многие бойцы гибнут уже через несколько дней после отправки на фронт. Вместе с тем число дезертиров из ВСУ может достигать 400 тысяч из-за чудовищных условий и минимальной подготовки новобранцев.