Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 08:18

Порошенко* призвал отстранить Зеленского от власти ради спасения Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Усиление власти Владимира Зеленского может привести к отказу западных партнёров от поддержки Киева. Об этом интервью изданию Politico заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко*.

«Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это даёт аргументы тем, кто находится за рубежом <...> оспаривать поддержку Украины», — утверждает он.

Порошенко* также обвинил главу киевского режима в использовании правоохранительных органов страны в качестве политического инструмента. Эти заявления прозвучали на фоне недавнего отчёта Европейской комиссии, в котором указывалось на серьёзную проблему коррупции в украинских правоохранительных органах. В документе подчёркивалось, что попытки властей подорвать независимость антикоррупционных ведомств, таких как НАБУ и САП, ставят под сомнение реальную готовность Киева вести борьбу с коррупцией.

В США раскрыли заговор оппозиции против Зеленского из-за катастрофы энергетики
В США раскрыли заговор оппозиции против Зеленского из-за катастрофы энергетики

Ранее бывший президент Украины заявлял, что Киев способен противостоять России на поле боя без прямого участия иностранных военных, включая силы НАТО. Однако он подчеркнул, что без членства Украины в Североатлантическом альянсе невозможно достичь стабильной ситуации в Европе. В связи с этим политик призвал западные страны сохранять двери НАТО открытыми для Незалежной.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Петр Порошенко
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar