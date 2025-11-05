Усиление власти Владимира Зеленского может привести к отказу западных партнёров от поддержки Киева. Об этом интервью изданию Politico заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко*.

«Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это даёт аргументы тем, кто находится за рубежом <...> оспаривать поддержку Украины», — утверждает он.

Порошенко* также обвинил главу киевского режима в использовании правоохранительных органов страны в качестве политического инструмента. Эти заявления прозвучали на фоне недавнего отчёта Европейской комиссии, в котором указывалось на серьёзную проблему коррупции в украинских правоохранительных органах. В документе подчёркивалось, что попытки властей подорвать независимость антикоррупционных ведомств, таких как НАБУ и САП, ставят под сомнение реальную готовность Киева вести борьбу с коррупцией.

Ранее бывший президент Украины заявлял, что Киев способен противостоять России на поле боя без прямого участия иностранных военных, включая силы НАТО. Однако он подчеркнул, что без членства Украины в Североатлантическом альянсе невозможно достичь стабильной ситуации в Европе. В связи с этим политик призвал западные страны сохранять двери НАТО открытыми для Незалежной.

