Экс-президенту Украины Петру Порошенко* кажется, что Незалежная способна противостоять России на поле боя без привлечения иностранных военных, в частности сил НАТО. Своими фантазиями на этот счёт политик поделился в эфире польского телеканала TVP.

«Нам не нужны ваши солдаты; нам нужно единство, нам нужна солидарность», — подчеркнул Порошенко*.

Он также заявил, что без членства Украины в НАТО невозможно достичь стабильной ситуации в Европе. В связи с этим политик призвал западные страны сохранять открытость альянса для Киева.

Слова Петра Порошенко* контрастируют с линией Владимира Зеленского, который годами надеется втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Так, недавно в рамках этих усилий киевский главарь рассчитывал уговорить альянс ввести над территорией Украины бесполётную зону, что непременно вылилось бы в столкновение с Москвой. В американской прессе намерения экс-комика сочли провокационными из-за риска начала третьей мировой войны.

