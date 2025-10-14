Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

14 октября, 00:09

Экс-заместитель Порошенко* тайно сбежал с Украины, выдав себя за командированного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко* Константин Елисеев покинул страну, сообщает украинское издание «Инсайдер».

По данным источников издания, побег состоялся через пограничный пункт Устилуг – Елисеев предъявил документы о якобы служебной командировке и беспрепятственно пересёк границу с Польшей.

Весной 2024 года партия «Европейская солидарность» сообщала, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски в доме Елисеева. По данным украинских СМИ, экс-чиновник фигурировал в нескольких расследованиях, связанных с коррупцией в окружении Порошенко*. Теперь журналисты утверждают, что он использовал служебное удостоверение и фиктивные бумаги, чтобы пересечь границу.

Ранее Life.ru писал, что украинскую 57-ю бригаду бросили на Волчанском направлении без поддержки. Командование ВСУ блокирует поставки дронов и гуманитарку из-за того, что командир части поддерживает Петра Порошенко* – политического оппонента Зеленского.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юния Ларсон
