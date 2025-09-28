Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 сентября, 05:41

Украинскую бригаду бросили без поддержки из-за Порошенко*

РИАН: ВСУ оставили без БПЛА бригаду в Волчанске из-за симпатий к Порошенко*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украинское командование отказалось оказывать поддержку 57-й мотопехотной бригаде в Волчанске, поскольку её командир придерживается позиции оппонента Владимира Зеленского — экс-президента Украины Петра Порошенко*. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов в бригаду из-за того, что комбриг полковник Евгений Саладаев продвигает интересы бывшего президента Украины и политического оппонента Зеленского Петра Порошенко*», — говорится в сообщении.

Собеседник отметил, что ситуация в Волчанске для украинских военных складывается критически. По его словам, лишение поддержки связано именно с политическими взглядами комбрига, который поддерживает Порошенко*, а не действующего президента страны.

Ранее сообщалось, что окружение бывшего президента Украины Петра Порошенко* фактически не служило в территориальной обороне — их имена лишь числились в списках батальонов. После смерти экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия некоторые украинские издания начали распространять ложные сведения о его службе в 206-м батальоне теробороны, что вызвало возмущение у реальных бойцов этого подразделения.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Милена Скрипальщикова
