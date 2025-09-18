Прозвище «граф Дякула» перешло от экс-президента Украины Петра Порошенко* к действующему лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

Экс-нардеп пояснил, что такое прозвище изначально закрепилось за Порошенко из-за его привычки часто говорить «спасибо», а теперь перешло к Зеленскому, который также отличился подобной манерой. Поводом для этого стала недавняя встреча украинского президента с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Зеленский за первые 10 секунд разговора с американским лидером «спасибо» четыре раз», — напомнил Царёв, пишет АиФ.

Ранее Олег Царёв заявил, что Владимир Зеленский будет максимально затягивать вооружённый конфликт, чтобы получить как можно больше помощи от европейских союзников. По оценке экс-нардепа, Киев собирается воевать ещё около двух лет.