18 сентября, 18:44

Граф Дякула II: Царёв рассказал, почему к Зеленскому перешёл титул Порошенко*

Царёв: Зеленский унаследовал прозвище граф Дякула от Порошенко*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Прозвище «граф Дякула» перешло от экс-президента Украины Петра Порошенко* к действующему лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

Экс-нардеп пояснил, что такое прозвище изначально закрепилось за Порошенко из-за его привычки часто говорить «спасибо», а теперь перешло к Зеленскому, который также отличился подобной манерой. Поводом для этого стала недавняя встреча украинского президента с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Зеленский за первые 10 секунд разговора с американским лидером «спасибо» четыре раз», напомнил Царёв, пишет АиФ.

Ранее Олег Царёв заявил, что Владимир Зеленский будет максимально затягивать вооружённый конфликт, чтобы получить как можно больше помощи от европейских союзников. По оценке экс-нардепа, Киев собирается воевать ещё около двух лет.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
