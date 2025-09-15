Владимиру Зеленскому крайне важно продолжать бои, поскольку только это может гарантировать выделение помощи Европы. В Киеве настраиваются, что конфликт продлится максимум ещё два года. Такой прогноз сделал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

«Киев считает, что конфликт продолжится ещё максимум два года. На это и рассчитан текущий мобилизационный резерв. То есть те, кому сейчас 22, под мобилизацию не попадут. Однако к остальным примут самые строгие меры», — заявил он в беседе с РИА «Новости».

Команду Зеленского при этом не волнуют ни демографические проблемы, ни жалобы бизнеса.