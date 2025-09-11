«Одесса и Николаев будут нашими»: Политолог назвал дату окончания конфликта на Украине
Политолог Перенджиев спрогнозировал завершение конфликта в 2027 году
Обложка © Станислав Красильников/ТАСС
Конфликт на Украине может завершиться в 2027 году, когда российская армия «освободит Одессу и Николаев». Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя слова главы евродипломатии Каи Каллас о затяжном характере кризиса.
Эксперт отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, основные военные действия ещё впереди.
«Если говорить не только об освобождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области, но ещё и о Николаеве и Одессе, то действительно вырисовывается перспектива до 2027 года включительно», — пояснил он.
Перенджиев также заявил, что милитаризация ЕС продолжится, однако Россия, по его словам, не останется пассивным наблюдателем, а будет активно развивать вооружения и военные технологии.
«Возможно, какие-то наметки по разгрому не только ВСУ, но и подразделений со стороны Европы и коллективного Запада будут уже в этом году. Полностью они не будут побеждены, но серьёзное поражение получат к концу года», — резюмировал политолог.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что боевые действия на Украине могут продлиться ещё до двух лет. По её мнению, мирные инициативы, включая предложения президента США Дональда Трампа, пока не принесли результатов.