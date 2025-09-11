Конфликт на Украине может завершиться в 2027 году, когда российская армия «освободит Одессу и Николаев». Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя слова главы евродипломатии Каи Каллас о затяжном характере кризиса.

Эксперт отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, основные военные действия ещё впереди.

«Если говорить не только об освобождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области, но ещё и о Николаеве и Одессе, то действительно вырисовывается перспектива до 2027 года включительно», — пояснил он.

Перенджиев также заявил, что милитаризация ЕС продолжится, однако Россия, по его словам, не останется пассивным наблюдателем, а будет активно развивать вооружения и военные технологии.

«Возможно, какие-то наметки по разгрому не только ВСУ, но и подразделений со стороны Европы и коллективного Запада будут уже в этом году. Полностью они не будут побеждены, но серьёзное поражение получат к концу года», — резюмировал политолог.