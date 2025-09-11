Каллас рассказала о «реалистичном сценарии» конфликта на Украине

Боевые действия на Украине могут продлиться ещё до двух лет, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По её мнению, мирные инициативы, включая предложения президента США Дональда Трампа, пока не принесли результатов.

«Я думаю, что реалистично то, что эта война будет продолжаться ещё пару лет. К сожалению, усилия по установлению мира, в том числе и усилия президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов», — приводит слова Каллас испанское агентство EFE.

В качестве «пессимистичного сценария» дипломат назвала возможные территориальные уступки со стороны Украины. Каллас считает, что исход конфликта во многом зависит от позиции Европы и её способности обеспечивать долгосрочную поддержку Киева.