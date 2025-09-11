Разгром хунты: Сколько осталось штурмовать Купянск и куда двинут дальше штурмовики России Оглавление Клещи сомкнулись: как ВСУ теряют Купянск На Изюм или на Харьков? Куда двинут штурмовики после Купянска Столица возрождения: почему Купянск снова станет главным для Харьковщины Бывшая столицы Украины переходит под контроль России. Бои за Купянск продолжаются несколько месяцев и переходят в финальную стадию. Чем важен город и как продвигаются российские штурмовики — в материале Life.ru. 11 сентября, 11:54 Штурмовики ВС РФ выбивают нацистов с улиц Купянска. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские войска продолжают штурм Купянска. По предварительной информации, ВС РФ уже заняли половину города. Населённый пункт имеет важное значение для Украины. С его потерей может усугубиться ситуация на юге Харьковской области и севере ДНР.

Клещи сомкнулись: как ВСУ теряют Купянск

Российские войска перед заходом в Купянск планомерно занимали населённые пункты, расположенные вокруг города. Ещё в мае была освобождена Радьковка, а в июне флаг России был поднят над Московкой. Это позволило перекрыть пути снабжения подразделений ВСУ, засевших в городе.

— У ВСУ осталась дорога со стороны Благодатовки и Садового, то есть пока говорить о полном окружении города не приходится. Нужно понимать, что сейчас конкретная информация о взятии того или иного объекта может разниться, поэтому удивляться тому, что сегодня наши войска продвигаются по одной улице, но на следующий день там заметили ВСУ, не надо. Такова специфика городских боёв, — объяснил Life.ru военный эксперт Александр Матюшин.

Украинские подразделения уже путаются. Зафиксирован случай, когда боевики ВСУ расстреляли своё же подкрепление. Его они приняли за российских штурмовиков. Инцидент произошёл у местного автовокзала. Киевские формирования продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для своих нужд. Причём в качестве заложников они берут детей.

— Они знают, что мы не будем бить по школе. Засели там, а детей при этом не убирают. Используют их как прикрытие для диверсий и защиты, — отметили российские военные.

Битва за Купянск. Инфографика © Life.ru

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин сообщает, что бои идут по всему периметру Купянска. Противник ещё может спасти свою жизнь и выйти через южную часть города в сторону Боровой и Зелёного Гая. По его словам, на некоторых участках этого направления для ВСУ сложилась критическая обстановка. Сложно в этот момент и гражданским. Из-за городских боёв опасность вырастает, подчеркнули в Военно-гражданской администрации Харьковской области.

— Поступление продуктов в город практически не производится, медицинская система не функционирует, доступ к лекарствам и помощи отсутствует. Так называемое руководство эвакуировалось из Купянска уже очень давно. Тем не менее в городе всё ещё пребывает несколько тысяч человек, — рассказал глава ВГА Виталий Ганчев.

На Изюм или на Харьков? Куда двинут штурмовики после Купянска

После того как Купянск перейдёт под контроль России, у наших войск освободится большое число пехоты и техники. Что позволит выбрать несколько направлений для наступления, однако оно может быть затруднено.

— К сожалению, выход наших войск из Харьковской области в 2022 году дал время Киеву для подготовки рубежей. Они успели создать мощные укрепрайоны, хотя надежда есть на украинскую коррупцию, что во многих местах они лишь на бумаге их создали, но в любом случае пространство для манёвра есть. Возможно, что продвижение будет по Осколу, а значит, впереди Изюм и Барвенково, — говорит военный эксперт Александр Матюшин.

Это позволит перерезать ключевые дороги на Славянск и Краматорск. Не исключено, что Российская армия начнёт и наступление на Харьков, и создание буферной зоны вдоль Белгородской области.

Кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска. Фото © Telegram / Минобороны РФ

— Могу предположить, что линия фронта начнёт расширяться в сторону Великого Бурлука, западнее — к Шевченково и южнее — к Изюму, — отметил Виталий Ганчев.

Столица возрождения: почему Купянск снова станет главным для Харьковщины

В начале СВО Купянск был занят без сопротивления, как и окрестные населённые пункты. В 2022 году город на несколько месяцев стал административным центром Харьковской области, где расположилась пророссийская администрация региона.

— Купянск неоднократно становился административным центром Харьковской области. Как и много лет назад, так и сейчас он будет освобождён от нацистской нечисти и вновь на какое-то время станет столицей Харьковщины, — сказал Виталий Ганчев.

Сам город расположен на важном железнодорожном узле. Кроме того, до границы с Российской Федерацией всего 50 километров по дорогам общего пользования.

— До вооружённого конфликта Купянск был одним из крупнейших городов Харьковской области. Безусловно, количество населения снизилось, но удобное расположение осталось. Для возвращения города к привычной жизни необходимо отодвинуть фронт и возвести переправы через Оскол, — подытожил военный эксперт Александр Матюшин.

Авторы Даниил Черных