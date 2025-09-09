В Купянске солдаты ВСУ расстреляли собственное подкрепление, приняв его за российских штурмовиков

В центре Купянска Харьковской области украинские военные растреляли собственное подкрепление, приняв его за российских штурмовиков. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё случилось ночью в районе автовокзала неподалёку от улицы Химушина. Группа военных зашла с тыла к ВСУшникам, и те, подумав, что это бойцы ВС РФ, открыли огонь. В ходе перестрелки один военный погиб, ещё пятеро получили ранения.

Украинские солдаты не смогли доложить о случившемся командованию, потому что бойцы ВС России глушили связь. Когда же военным украинской армии удалось связаться с командирами, выяснилось, что они устроили перестрелку со своим собственным подкреплением, которое несколько месяцев готовили на полигонах.

Командир, которого, по информации, звали Микола, ожидавший по итогам боя представления к награде, вместо этого получил серьёзный выговор. Источник указывает, что из-за невозможности связаться с линией боевого соприкосновения было принято решение действовать самостоятельно, однако опознать своих не удалось.