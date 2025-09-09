В Купянске солдаты ВСУ расстреляли собственное подкрепление, приняв его за российских штурмовиков
В центре Купянска Харьковской области украинские военные растреляли собственное подкрепление, приняв его за российских штурмовиков. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё случилось ночью в районе автовокзала неподалёку от улицы Химушина. Группа военных зашла с тыла к ВСУшникам, и те, подумав, что это бойцы ВС РФ, открыли огонь. В ходе перестрелки один военный погиб, ещё пятеро получили ранения.
Украинские солдаты не смогли доложить о случившемся командованию, потому что бойцы ВС России глушили связь. Когда же военным украинской армии удалось связаться с командирами, выяснилось, что они устроили перестрелку со своим собственным подкреплением, которое несколько месяцев готовили на полигонах.
Командир, которого, по информации, звали Микола, ожидавший по итогам боя представления к награде, вместо этого получил серьёзный выговор. Источник указывает, что из-за невозможности связаться с линией боевого соприкосновения было принято решение действовать самостоятельно, однако опознать своих не удалось.
Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ прячутся за спинами детей в Купянске. По его словам, также украинские бойцы занимают здания, где находятся мирные жители, прекрасно понимая, что российские военные не будут открывать огонь по гражданским.
3 сентября Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военными в центре Купянска. В попытках удержаться в городе ВСУ несут тяжёлые потери. Только за трое суток Армия России уничтожила там до 250 солдат противника.