В США раскрыли заговор оппозиции против Зеленского из-за катастрофы энергетики

Украинская оппозиция собирается выдвинуть против Владимира Зеленского обвинения в подрыве безопасности страны на фоне проблем с энергоснабжением. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источник.

«Он должен был предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления», – подчеркнули представители оппозиции.

Сейчас на Украине уже готовят юридические и политические шаги, чтобы поставить вопрос о недальновидной энергетической политике Зеленского на повестку.

Politico отметило, что Зеленский уже сталкивался с критикой за неэффективные решения в энергетической сфере. Также издание напомнило слова бывшего президента Петра Порошенко*, который обвинял своего преемника в «ползучем авторитаризме» и стремлении «устранить любого конкурента с политической арены».

Ранее Life.ru писал, что киевские власти не смогут полностью обеспечить жителей в холодный сезон. Депутат Виталий Нестор посоветовал украинцам рассчитывать на себя: запасать воду, тёплые одеяла и газовые баллоны, чтобы пережить перебои с электричеством и отоплением зимой.

