Горсовет Киева советует жителям рассчитывать на себя этой зимой, а не на власти

Жителя Киева следует самостоятельно готовиться к предстоящей тяжёлой зиме и делать запасы, а на городские власти рассчитывать не стоит. В случае форс-мажоров администрация не сможет покрыть все риски. Об этом сообщил депутат киевского горсовета Виталий Нестор в эфире телеканала «Новости.Live».

«Нам не стоит в данном случае надеяться лишь на город, на городские власти, потому что могут быть форс-мажоры, которые не застрахуют киевлян», — сказал он.

По словам Нестора, киевлянам не следует уповать исключительно на городские власти. Он рекомендовал заранее обеспечить дома запас технической воды, тёплых одеял и газовых баллонов для обогрева и подогрева пищи «в пионерских условиях». Депутат подчеркнул, что такая подготовка поможет пережить возможные перебои и непредвиденные ситуации в холодный сезон.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг заявил, что отопительный сезон на Украине стартует не раньше ноября, а в столице процесс может затянуться до декабря. Он считает, что тепло в киевских квартирах станет лишь к 10-му числу месяца.