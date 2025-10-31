Economist назвал месяц, когда у Киева кончатся деньги на продолжение боёв

Украина в феврале 2026 года может остаться без средств на военные действия. Два из трёх ключевых источников финансирования — США и кредиты — подходят к концу, а Европа не смогла договориться о поддержке. Об этом сообщает Британский журнал Economist.

«Украина столкнулась с острой нехваткой средств. Если ничего не изменится, то к концу февраля у неё закончатся деньги», — говорится в материале.

Издание указывает, что к концу 2025 года общий объём оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи составит около 360 миллиардов долларов.

В статье отмечают, что Украина взяла в долг максимально возможную сумму. Её официальный дефицит бюджета составляет примерно пятую часть ВВП, а государственный долг вырос в два раза — до 110% ВВП по сравнению с довоенным уровнем. Киев рассчитывает, прежде всего, на поддержку Европы.

Журнал сообщает, что даже в случае конфискации замороженных активов России, денег не хватит. Авторы предлагают европейским странам рассмотреть совместные займы.

Напомним, экономисты подсчитали, что Киеву нужно в 389 миллиардов долларов на военные расходы, если конфликт продлится ещё четыре года — до 2029-го. С начала войны оборонные расходы Украины ежегодно растут примерно на 20%.