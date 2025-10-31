Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 02:42

Economist назвал месяц, когда у Киева кончатся деньги на продолжение боёв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Украина в феврале 2026 года может остаться без средств на военные действия. Два из трёх ключевых источников финансирования — США и кредиты — подходят к концу, а Европа не смогла договориться о поддержке. Об этом сообщает Британский журнал Economist.

«Украина столкнулась с острой нехваткой средств. Если ничего не изменится, то к концу февраля у неё закончатся деньги», говорится в материале.

Издание указывает, что к концу 2025 года общий объём оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи составит около 360 миллиардов долларов.

В статье отмечают, что Украина взяла в долг максимально возможную сумму. Её официальный дефицит бюджета составляет примерно пятую часть ВВП, а государственный долг вырос в два раза — до 110% ВВП по сравнению с довоенным уровнем. Киев рассчитывает, прежде всего, на поддержку Европы.

Журнал сообщает, что даже в случае конфискации замороженных активов России, денег не хватит. Авторы предлагают европейским странам рассмотреть совместные займы.

Залужный сделал заявление об обещанной Западом помощи Украине
Залужный сделал заявление об обещанной Западом помощи Украине

Напомним, экономисты подсчитали, что Киеву нужно в 389 миллиардов долларов на военные расходы, если конфликт продлится ещё четыре года — до 2029-го. С начала войны оборонные расходы Украины ежегодно растут примерно на 20%.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Новости экономики
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar