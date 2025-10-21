Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 08:01

Залужный сделал заявление об обещанной Западом помощи Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Starosten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Starosten

Западная помощь Киеву, скорее всего, будет оказываться без конкретных сроков и без механизмов обязательного выполнения. Об этом говорится в статье «Украинской правды» бывшего главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

«Несмотря на амбициозные цели, заявленные (Западом – прим. Life.ru) по поддержке Украины, вероятно, всё это будет выполняться без сроков и механизмов обязательного выполнения», — говорится в материале.

Хотя Запад заявляет о готовности поддерживать Украину, на практике это может происходить постепенно и без конкретных обязательств. По его мнению, отсутствие чётких сроков и гарантий делает реализацию заявленных планов помощи непредсказуемой и условной.

«На дистанционном управлении у партии войны»: В МИД РФ назвали Зеленского марионеткой ЕС
«На дистанционном управлении у партии войны»: В МИД РФ назвали Зеленского марионеткой ЕС

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о намерении противодействовать планам ЕС по увеличению военной и финансовой помощи Украине. Он сообщил, что на предстоящих заседаниях Совета ЕС по иностранным делам и Энергетического совета в Люксембурге венгерская делегация будет отстаивать национальные интересы, блокируя соответствующие инициативы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Валерий Залужный
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar