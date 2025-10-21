Западная помощь Киеву, скорее всего, будет оказываться без конкретных сроков и без механизмов обязательного выполнения. Об этом говорится в статье «Украинской правды» бывшего главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

«Несмотря на амбициозные цели, заявленные (Западом – прим. Life.ru) по поддержке Украины, вероятно, всё это будет выполняться без сроков и механизмов обязательного выполнения», — говорится в материале.

Хотя Запад заявляет о готовности поддерживать Украину, на практике это может происходить постепенно и без конкретных обязательств. По его мнению, отсутствие чётких сроков и гарантий делает реализацию заявленных планов помощи непредсказуемой и условной.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о намерении противодействовать планам ЕС по увеличению военной и финансовой помощи Украине. Он сообщил, что на предстоящих заседаниях Совета ЕС по иностранным делам и Энергетического совета в Люксембурге венгерская делегация будет отстаивать национальные интересы, блокируя соответствующие инициативы.