Сийярто: Венгрия выступит против военных поставок Киеву на встречах ЕС
Глава венгерского МИД Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто объявил о противодействии планам Евросоюза по наращиванию военной поддержки Украины. В своих соцсетях министр сообщил, что на предстоящих заседаниях Совета ЕС по иностранным делам и Энергетического совета в Люксембурге венгерская делегация будет защищать национальные интересы, блокируя соответствующие инициативы.
Сийярто охарактеризовал предстоящие дискуссии как сложные, подчеркнув, что в рамках Совета по иностранным делам придётся противостоять планам по выделению Украине дополнительного финансирования и вооружений. Одновременно венгерская делегация намерена воспрепятствовать обсуждению новых энергетических санкций, которые, по мнению Будапешта, способны подорвать безопасность энергоснабжения страны.
Министр подтвердил неизменную позицию Венгрии относительно необходимости мирного урегулирования конфликта и недопустимости дальнейшей эскалации.
Ранее Сийярто раскритиковал призывы Брюсселя к Будапешту отказаться от российских энергоресурсов, назвав их «сумасшествием». По его словам, требования противоречат идее диверсификации поставок.
