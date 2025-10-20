Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 08:20

«На дистанционном управлении у партии войны»: В МИД РФ назвали Зеленского марионеткой ЕС

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский не является самостоятельной фигурой и полностью зависит от Брюсселя. В частности он сразу позвонил европейским лидерам, чтобы «отчитаться» о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры американского лидера с главой киевского режима.

«Он [Владимир Зеленский] действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны. Они придумывают разные формулы, они придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции. Но всё только для того, чтобы замаскировать эту самую эскалацию», — сказала дипломат.

Она добавила, что в мире есть политические силы, которые делают ставку именно на продолжение украинского конфликта, боясь честной конкуренции и желая «заработать на крови деньги», а также решить какие-то свои сиюминутные задачи. «А что касается Зеленского — там всё понятно», — отметила Захарова.

Зеленский признался, что пытался напроситься на переговоры Путина и Трампа в Будапеште
Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о большом потенциале российско-американских торговых отношений и выразил уверенность в возможности урегулирования украинского конфликта. В то же время Зеленский настаивает на невозможности дипломатического решения и призывает к усилению давления на Россию, обвиняя Москву в затягивании конфликта. Трамп потребовал, чтобы главарь киевского режима перестал упрямиться и отдал весь Донбасс России, иначе Украина будет уничтожена российской армией. Но Зеленский продолжает твердить, что верит в свою «победу».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
