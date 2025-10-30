Economist подсчитал, сколько миллиардов нужно Киеву для противостояния РФ до 2029 года

Киеву требуется 389 миллиардов долларов для финансирования расходов в случае продолжения конфликта с Россией в течение ещё четырёх лет. Об этом сообщает журнал Economist.

«Украине понадобится примерно 389 миллиардов долларов в виде финансов и вооружения с 2026 по 2029 годы, в основном от Европейских стран», — указывает издание.

По данным журнала, расходы на оборону Украины увеличились примерно на 20% ежегодно с начала конфликта. Сумма в 389 миллиардов долларов включает в себя бюджетные нужды и затраты на восстановление страны.

В статье указали, что если вся финансовая нагрузка ляжет на Европу, Евросоюз должен выделить 328 миллиардов долларов, а Великобритания — 61 миллиард долларов.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский снова продлил военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней — до 3 февраля 2026 года. Он подписал соответствующие законы, как указала Верховная рада. Это уже 17-е продление чрезвычайных мер на Украине, одобренное парламентом.