Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 18:17

«Не дадим ни цента»: Премьер Словакии заявил, что не подпишет финансовых гарантий для Украины

Премьер Словакии заявил, что не подпишет финансовых гарантий для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Словакия не будет подписывать никакие соглашения и гарантии для Украины, касающиеся финансирования ВСУ. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время пресс-конференции после заседания правительства. Он подчеркнул, что для обсуждения этого вопроса будет отдельно собрание.

«Мы не будем никому ничего давать, как я уже публично объявил, и я к этому [вопросу] буду инициировать созыв внеочередного заседания парламента, я не подпишу никакой гарантии для финансирования Украины, если речь идёт о военных расходах на 2026-2027 годы. Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины», — заявил Фицо.

Фицо: ЕС выбрал борьбу с Орбаном вместо поиска мира на Украине
Фицо: ЕС выбрал борьбу с Орбаном вместо поиска мира на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия предложила Чехии и Словакии создать альянс в ЕС, который скептически относится к Украине. Для этого венгерский премьер Виктор Орбан хочет выработать общую позицию по Украине с главой чешского движения ANO Андреем Бабишем и словацким премьером Робертом Фицо. Они собираются это сделать до декабрьского саммита ЕС.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar