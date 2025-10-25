Сектор Газа
25 октября, 15:07

Фицо: ЕС выбрал борьбу с Орбаном вместо поиска мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Устранение отдельных мешающих элементов для руководства ЕС стало более важным, чем урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, указавший на лицемерие Евросоюза. Его слова приводит издание The European Conservative.

Фицо выразил убеждение в том, что Евросоюз в действительности не стремится к скорейшему прекращению боевых действий. Словацкий политик также выступил против попыток ЕС контролировать состав участников мирных переговоров, расценив это как препятствие для открытого диалога между сторонами конфликта.

«ЕС считает устранение [венгерского премьера] Виктора Орбана более значимым, чем прекращение конфликта», — заявил Фицо.

Орбан: Члены «коалиции желающих» мечтают умереть за Украину

Ранее Виктор Орбан заявил, что кричащий повсюду об оказании помощи Украине Евросоюз на самом деле думает, как её поделить. По его словам, для руководства ЕС влитые в киевский режим миллиарды — это инвестиция, а не подарок.

Владимир Озеров
