Устранение отдельных мешающих элементов для руководства ЕС стало более важным, чем урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, указавший на лицемерие Евросоюза. Его слова приводит издание The European Conservative.

Фицо выразил убеждение в том, что Евросоюз в действительности не стремится к скорейшему прекращению боевых действий. Словацкий политик также выступил против попыток ЕС контролировать состав участников мирных переговоров, расценив это как препятствие для открытого диалога между сторонами конфликта.

«ЕС считает устранение [венгерского премьера] Виктора Орбана более значимым, чем прекращение конфликта», — заявил Фицо.

Ранее Виктор Орбан заявил, что кричащий повсюду об оказании помощи Украине Евросоюз на самом деле думает, как её поделить. По его словам, для руководства ЕС влитые в киевский режим миллиарды — это инвестиция, а не подарок.