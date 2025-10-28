Россия и США
28 октября, 06:17

Венгрия хочет создать в ЕС антиукраинский альянс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ocskay Mark

Венгрия предлагает Чехии и Словакии объединиться для создания в ЕС альянса с критическим взглядом на Украину. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

«Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине», — говорится в сообщении.

Как передает советник, венгерский премьер Виктор Орбан намерен до декабрьского саммита ЕС выработать общую позицию по Украине с главой чешского движения ANO Андреем Бабишем и словацким премьером Робертом Фицо.
Ранее Виктор Орбан заявил, что кричащий повсюду об оказании помощи Украине Евросоюз на самом деле думает, как её поделить. По его словам, для руководства ЕС влитые в киевский режим миллиарды — это инвестиция, а не подарок.

Мария Любицкая
