Старт отопительного сезона на Украине ожидается не раньше ноября, а в столице он может затянуться до декабря. Такой прогноз дал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

По его словам, в Киеве подключение тепла может состояться только в последнем месяце года. Эксперт отметил, что по всей стране начало отопительного сезона также сдвинуто как минимум на ноябрь.

«В Киеве отопление может начаться даже в декабре. В некоторых районах начало сезона откладывалось до десятого декабря», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине президент России Владимир Путин заявил, что прекращение поставок энергоресурсов на Украину со стран Восточной Европы позволит Киеву осознать существующие «красные линии» в международных отношениях. Российский лидер конкретизировал, что речь идёт о закрытии реверсных поставок газа и электроэнергии, после чего, по его мнению, украинская сторона сможет оценить пределы допустимого поведения в вопросах, затрагивающих интересы других государств.