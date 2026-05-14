Завод для ремонта F-16 под Киевом «‎навестили» российские ракеты Х-101 —видео от подполья

Российские войска, по данным сопротивления, нанесли удар по объектам авиационной инфраструктуры в районе Киева. Одной из целей был завод, где ремонтировали истребители F-16. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

По предварительной информации, применялись ракеты «Искандер-М» и Х-101, сбивать которые пытались системы Patriot. В местных каналах утверждают, что часть ракет ПВО не достигла целей, но местные жители выкладывали видео взрывов.

«Две ракеты прилетели в Жуляны. В аэропорт или в завод — не скажу, далеко от меня», — привёл подпольщик слова местного жителя.

Также поступали сообщения о прилётах в Дарницком районе и в стороне аэропорта Борисполь, где, по данным источников, могут находиться украинские самолёты. Кроме того, упоминаются удары в направлении частного аэродрома «Чайка» на юго-западе Киева, откуда, как утверждается, ВСУ запускают разведывательные и реактивные беспилотники.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил о массированном ударе по украинской столице. По его словам, в атаке использовались беспилотники и баллистические ракеты. Также серия взрывов прогремела в Харькове.