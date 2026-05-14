Жители Киева показали видео взрыва после массированного ракетного удара ВС РФ

В Киеве появились кадры последствий массированного удара, после которого в городе зафиксированы пожары и серьёзные разрушения на объектах, которые использовали ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Киев Оперативный».

На опубликованных видео показаны повреждённые объекты. Жители говорят о прямом попадании ракеты в АЗС БРСМ. Также сообщается о повреждениях инфраструктуры. Кроме того, удар пришёлся по бизнес-центру, который, по данным подполья, использовался для производства беспилотников ВСУ. Официальные данные о полном масштабе разрушений и поражённых объектах уточняются.

Ранее Life.ru рассказывал, что киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву. В ходе атаки были задействованы беспилотники и баллистические ракеты. Кроме того, серия взрывов прозвучала в Харькове.