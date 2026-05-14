Новости СВО 14 мая: ВС РФ наступают на Бачевск и Славянск, ВСУ бегут из-под Димитрова, фиаско Зеленского в Румынии, Ермак закрыл ЕС для Украины Оглавление Курская область 14 мая: ВС РФ отсекли трассу М02 у Бачевска ДНР 14 мая: ВС РФ прорываются к Славянску и Краматорску Карта СВО на 14 мая 2026 года Бухарест: Зеленского встретил только посол, а не лидеры Киев: гадалка Ермака и коррупция сорвали вступление в ЕС Армия России успешно продвигается на границе Курской области, в ДНР российские подразделения приближаются к высотам у Славянска, экс-глава офиса Зеленского подставил Украину на международной арене — дайджест Life.ru.

Курская область 14 мая: ВС РФ отсекли трассу М02 у Бачевска

Армия России наступает от границы Курской области в сторону сумского села Бачевск. Оно находится на трассе М02, идущей в Центральную Украину. На этом участке группировка «Север» уже освободила несколько населённых пунктов, в том числе приграничное село Сопычь.

В окрестностях Запселья и Кондратовки идут стрелковые бои. Фиксируется продвижение у Рясного.

По данным группировки «Север», у ВСУ в Сумской области начались проблемы с обеспечением, в частности не хватает обмундирования. Как итог, украинские подразделения облачают в форму иракской армии. Одежду закупили в США.

За сутки Киев потерял в Сумской области свыше 150 человек, САУ «Богдана», миномёты, пикапы, грузовики, квадроцикл и БПЛА.

Расчёт РСЗО «Град» 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» нанёс артиллерийский удар по скоплению живой силы формирований ВСУ.

ДНР 14 мая: ВС РФ прорываются к Славянску и Краматорску

88-я бригада ВС РФ наступает на Славянск и Краматорск. Подразделение приблизилось к Рай-Александровке. Канал «Рыбарь» пишет об ударах по Николаевке и Ореховатке, через которые идёт снабжение противника.

Киев превратил канал Северский Донец – Донбасс в сплошной противотанковый ров, что может немного снизить темпы наступления Армии России.

— Для развития штурмовых действий в сторону Славянско-Краматорской агломерации придётся выйти к рву и перейти его на широком участке. За рвом тоже не чисто поле — там у ВСУ немало укреплений, часть оборудована ещё с 2014 года, а сейчас идёт работа и над укреплением городов, — пишет «Рыбарь».

Военный аналитик Анатолий Радов сообщает об уходе некоторых украинских подразделений из-под Димитрова (Мирнограда). Их перебрасывают к Константиновке.

— Видимо, удержать то направление им важнее, чем здесь, — считает Радов.

Карта СВО на 14 мая 2026 года

Карта СВО на 14 мая 2026 года. Бойцы 88-й ОМСБр ВС РФ продолжают продвигаться к Рай-Александровке. Фото © Telegram / divgen

Бухарест: Зеленского встретил только посол, а не лидеры

Владимир Зеленский прилетел в Румынию, где примет участие в саммите «Бухарестской девятки». Руководство принимающей стороны не встретило главу соседнего государства. У трапа были посол Украины Игорь Прокопчук и несколько других чиновников. У самого Зеленского большие планы.

— Запланированы важные встречи на полях саммита. Всем нам в мире нужны совместные решения, совместная работа, чтобы для всех стало больше безопасности. Будем привлекать дополнительные ресурсы для нашей обороны и расширять формат Drone Deals, — сообщил он.

В Румынию также прилетела Елена Зеленская. Первая леди Украины планирует подписать меморандум о присоединении румынских университетов к Глобальной коалиции украинских студий.

Киев: гадалка Ермака и коррупция сорвали вступление в ЕС

В Киеве продолжаются судебные заседания по коррупционной схеме с участием экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Самым ярким событием стало оглашение сотрудниками прокуратуры некоторых подробностей из профессиональной деятельности Ермака.

Для борьбы с политическими оппонентами он использовал услуги гадалки, которая была у него записана в телефоне как «Вероника Фэншуй». В жизни это Вероника Аникиевич. Примечательно, что в список врагов, с которыми предстояло разобраться мастеру оккультных наук, вошли руководители Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Клименко и глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос. Гадалке также предстояло разобраться с некоторыми журналистами и депутатами Верховной рады, в том числе председателем фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давидом Арахамией.

На события, связанные с Ермаком, уже отреагировали западные СМИ. Иностранные журналисты считают, что коррупция в высших эшелонах власти отрицательно скажется на пути Украины в Европейский союз.

— Расследование крайне неприятно для украинского лидера, который добивается вступления своей страны в Европейский союз, процесс, который, вероятно, займёт годы. Повсеместная коррупция является одним из препятствий, замедляющих вступление Украины в ЕС, — пишет Associated Press.

Politico также отреагировало на случившееся в Киеве. Мало того, через страницы этого издания прошла критика Владимира Зеленского, который до недавнего времени считался светочем демократии на Западе.

— Мне трудно поверить, что он не знал о том, что делали его ближайшие соратники и что происходило, но, возможно, из-за войны он не уделял этому достаточно внимания или чувствовал, что должен игнорировать это, ведя войну, — цитирует Politico слова нардепа Ярослава Юрчишина.

Авторы Politico приходят к выводу, что слова Зеленского о борьбе с коррупцией расходятся с делом и в итоге вся ситуация негативно сказывается на ускоренном вступлении Украины в ЕС.

Авторы Даниил Черных