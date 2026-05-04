Прорыв у Красного Лимана и Рай-Александровки: что рассказал Пушилин о продвижении ВС РФ

Российские подразделения заняли новые позиции в северо-восточной и юго-восточной частях Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в беседе с ИС «Вести».

«В самом Красном Лимане продолжаются городские бои...» — рассказал он.

Также подразделения РФ зафиксировались на восточных рубежах Рай-Александровки. Пушилин отметил, что этот населённый пункт является ключевым на маршруте к Славянску. Как он уточнил, взятие данного села откроет возможность для наступления в сторону магистрали Северский Донецк — Донбасс.

Руководитель республики сообщил и об успехах в районе Доброполья. Там армия России заблокировала маршруты подвоза припасов и установила тотальный контроль над тыловыми коммуникациями неприятеля на этом участке.

Ранее сообщалось, что в Сумской области был ликвидирован расчёт беспилотников, входивший в состав 106-й бригады территориальной обороны. Группа действовала в районе села Кружок Путивльского района. Её отличительной чертой называли возраст участников.