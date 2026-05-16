Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 04:57

Герасимов проверил выполнение задач группировкой «Запад» и поставил новые цели

Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России.

На командном пункте одного из объединений начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлёва об оперативной обстановке в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.

Подводя итоги, Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Запад» и поставил задачи на дальнейшие действия.

В завершение работы генерал армии вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

ПВО ночью отразила массированную атаку 138 БПЛА на 15 регионов России
ПВО ночью отразила массированную атаку 138 БПЛА на 15 регионов России

Ранее Life.ru писал, что искусственный интеллект оценил вероятность удара по центрам принятия решений в Киеве после заявлений Владимира Зеленского. По расчётам ИИ, в ближайшие сутки вероятность попытки удара составляет 15-25%, а успешного попадания по конкретной цели вроде офиса президента – 5-10%. На горизонте недели риск возрастает до 30-45% и 10-20% соответственно, а в течение месяца – до 45-60% и 20-30%. Оценка не считает удар предрешённым, но признаёт его реальной угрозой.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Валерий Герасимов
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar