Герасимов проверил выполнение задач группировкой «Запад» и поставил новые цели

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России.

На командном пункте одного из объединений начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлёва об оперативной обстановке в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.

Подводя итоги, Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Запад» и поставил задачи на дальнейшие действия.

В завершение работы генерал армии вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

