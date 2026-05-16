ИИ просчитал вероятность удара по центрам принятия решений после заявления Зеленского

Риск удара по центрам принятия решений в Киеве выглядит реальным, но считать такой сценарий почти неизбежным в ближайшие часы нельзя. Такой вывод следует из оценки, сделанной на основе открытых данных.

По расчётам ИИ, вероятность попытки удара по правительственным или административным целям в Киеве в ближайшие сутки можно оценить в 15–25%. При этом шанс успешного попадания по конкретной цели вроде Офиса президента ниже — около 5–10%.

На горизонте недели риск возрастает. Вероятность самой попытки оценивается уже в 30–45%, а успешного поражения конкретной цели — в 10–20%.

В течение месяца сценарий становится ещё более заметным: вероятность попытки удара может достигать 45–60%, а шанс попадания по конкретному объекту — 20–30%.

Повышенный риск связывают с заявлением Владимира Зеленского о том, что ГУР получил документы о подготовке новых ракетно-дронных атак. Среди возможных целей, по его словам, фигурируют около двух десятков политических центров и военных пунктов, включая Офис президента.

На ситуацию также влияет общая динамика последних дней. По данным украинских чиновников, Россия активизировала массированные атаки с применением дронов и ракет, а удар по Киеву 14 мая стал одним из самых тяжёлых за последнее время.

При этом оценка не считает удар по центрам принятия решений предрешённым. Москва уже публично поднимала эту тему перед 9 мая, однако тогда заявленный сценарий в прямом виде реализован не был. Аналитики также рассматривали такие угрозы как элемент давления и психологической войны.

Главный вывод: в ближайшие сутки вероятность удара скорее умеренная, чем высокая. В пределах недели риск становится заметнее, особенно если Москва решит отвечать на украинские атаки по российской территории и объектам инфраструктуры. На месячном горизонте угроза выглядит существенной, но точечное попадание именно по Офису президента всё равно менее вероятно, чем очередной масштабный удар по Киеву с попыткой перегрузить ПВО.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что удары ВСУ по Рязани, в результате которых погибли люди в жилых домах, не были случайными – их главная цель посеять панику среди мирного населения. В ответ на это, по мнению специалиста, российским военным стоит нанести удар по Киевскому водохранилищу, а также по мостам и транспортным объектам на Украине, чтобы лишить врага возможности «кошмарить» россиян беспилотниками.