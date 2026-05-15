Страшнее «актов возмездия»: В Госдуме придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

Украинские солдаты вновь показали себя гнусными террористами, совершив атаку с помощью 99 дронов на мирную Рязань, где вообще нет военных объектов. В результате погибло четыре человека. О способе ответить на атаку рассказал Life.ru депутат Государственной думы Андрей Картаполов.

Мы вчера ответили Киеву и продолжим это делать. То, что они выбирают города, которые не являются знаковыми в области военной значимости, это понятно. Бьют по жилым домам. Обыкновенные гнусные террористы. Поэтому только завершение специальной военной операции и уничтожение киевского режима поможет это остановить. Андрей Картаполов Депутат Госдумы РФ

Депутат Государственной думы Николай Новичков добавил, что это вполне осознанная политика ВСУ — наносить удары по гражданским объектам, чтобы люди гибли. Всё это преследует цель — создать напряжённость в российском обществе, запугать и вызвать тревогу. Парламентарий отметил, что под Рязанью находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Центральной России — собственно, Рязанский НПЗ. Однако противник не собирался бить строго по этой цели — нужны были жертвы среди мирного населения.

«Что касается ответа России, единственный адекватный ответ — это победное завершение СВО. Я не очень понимаю, когда говорят: «Давайте акты возмездия». Что это за ерунда? Какие акты возмездия? Нужно действовать по плану, освобождать Украину от киевского режима», — заключил Новичков.

Напомним, украинские военные атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Обломки дрона упали на жилую многоэтажку, там начался пожар. В результате погибло 4 человека, в том числе ребёнок. Пострадали не менее 12 мирных граждан. СК возбудил уголовное дело о теракте.