СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Рязанскую область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после атаки ВСУ на Рязанскую область, жертвами которой стало 4 человека.

По данным следствия, 15 мая на территории региона зафиксированы атаки БПЛА ВСУ с последующей детонацией. Следствие даст правовую оценку действиям украинских военных, причастных к этому преступлению.

ВСУ атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Жители города слышали примерно 10 мощных взрывов. Обломки дрона упали на многоэтажку в Рязани, там начался пожар. В результате погибло 4 человека, в том числе ребёнок. Пострадали не менее 12 мирных граждан.