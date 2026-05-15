ПВО отразила одну из самых массовых атак беспилотников, нейтрализовав 355 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 14 на 15 мая отразили одну из самых массированных по количеству вражеских беспилотников атак. Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные расчёты перехватили и уничтожили 355 украинских дронов самолётного типа.

Атака велась сразу по нескольким направлениям. Беспилотники пытались прорваться в воздушное пространство около двух десятков регионов страны. Дроны также сбивали над Азовским и Каспийским морями.

В зону поражения попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области, Московский регион, Крым, Калмыкия и Краснодарский край.

Несмотря на массовое уничтожение дронов, последствия атаки оказались трагическими. Ранее Life.ru писал, что в Рязани после падения обломков беспилотника повреждены два многоэтажных жилых дома. Погибли три человека, 12 пострадали, в том числе дети. Губернатор региона Павел Малков выразил соболезнования родным погибших и заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.