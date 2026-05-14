Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 19:05

Один из раненных ударом ВСУ сотрудников ЗАЭС находится в тяжёлом состоянии

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Один из сотрудников Запорожской АЭС, пострадавших при атаке беспилотников ВСУ, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, один человек получил ранение ноги, у второго зафиксированы тяжёлые травмы брюшной полости и нижней части тела. Оба находились в автомобиле и выполняли служебные обязанности, когда дрон атаковал их примерно в 100 метрах от периметра станции.

«Абсолютно целенаправленный удар», — указал Черничук.

Директор ЗАЭС также сообщил, что украинские беспилотники около 40–50 минут кружили над машиной скорой помощи и не давали медикам приблизиться к месту удара. По словам главы станции, как только скорая пыталась подъехать, дроны начинали преследовать автомобиль, из-за чего врачам приходилось отходить в безопасное место.

Путешественник Саша Конь погиб при ударе дрона ВСУ прямо в голову под Брянском
Путешественник Саша Конь погиб при ударе дрона ВСУ прямо в голову под Брянском

Ранее Life.ru писал, что два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по территории рядом со станцией. По данным пресс-службы ЗАЭС, взрыв произошёл примерно в 100 метрах от границы объекта. Сотрудники в тот момент были в машине и исполняли служебные задачи. Удар был множественным, поэтому вывозить раненых было очень сложно.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar