Один из раненных ударом ВСУ сотрудников ЗАЭС находится в тяжёлом состоянии

Один из сотрудников Запорожской АЭС, пострадавших при атаке беспилотников ВСУ, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, один человек получил ранение ноги, у второго зафиксированы тяжёлые травмы брюшной полости и нижней части тела. Оба находились в автомобиле и выполняли служебные обязанности, когда дрон атаковал их примерно в 100 метрах от периметра станции.

«Абсолютно целенаправленный удар», — указал Черничук.

Директор ЗАЭС также сообщил, что украинские беспилотники около 40–50 минут кружили над машиной скорой помощи и не давали медикам приблизиться к месту удара. По словам главы станции, как только скорая пыталась подъехать, дроны начинали преследовать автомобиль, из-за чего врачам приходилось отходить в безопасное место.

