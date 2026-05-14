Путешественник Саша Конь погиб при ударе дрона ВСУ прямо в голову под Брянском

Путешественник Алексей, известный как Саша Конь, погиб в Брянской области после атаки украинского беспилотника на село Старая Погощь в Суземском районе Брянской области. Он получил смертельную травму головы от удара FPV-дрона, сообщает SHOT.

37-летний житель Ставропольского края получил известность благодаря своему путешествию пешком из России в Южную Америку. Мужчина передвигался с 300-килограммовой повозкой, в которой находился передвижной дом. Прозвище Саша Конь путешественник получил именно из-за своей идеи пройти огромный маршрут с домом на тележке за спиной. Свой путь он начал в Рязанской области, где в одном из автосервисов ему специально собрали мобильное жильё для поездки.

Накануне мужчина добрался до Брянской области. Местные жители публиковали фотографии и видео с путешественником, а также подбадривали его во время пути.

