ПВО России за сутки уничтожила ракету HIMARS и 390 беспилотников ВСУ

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 390 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в тексте.

В ведомстве отметили, что всего с начала СВО уничтожено 671 вражеский самолёт, 284 вертолёта, 145 958 дронов, 661 зенитных ракетных комплексов, 29 288 танков и других боевых бронемашин. Кроме того, противник лишился 1 718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 917 орудий полевой артиллерии и миномётов. И, наконец, наши солдаты уничтожили 61 567 военных автомобилей ВСУ.

Также в Минобороны отчитались, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли около 1190 военнослужащих в зоне спецоперации. Потери противника зафиксированы в результате действий российских группировок войск на разных направлениях.