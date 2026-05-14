ВС РФ нанесли массированный удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
Обложка © DALL-E / Life.ru
Российские войска за сутки нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесён в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В Минобороны заявили, что использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. В том числе применялись аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.
«За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты. По данным Минобороны, все назначенные объекты поражены.
«Кинжал» относится к тем видам вооружения, которые в российских сводках обычно упоминаются отдельно из-за их статуса гиперзвукового оружия. Ракета запускается с авиационного носителя и предназначена для ударов по важным военным объектам на большой дальности. В контексте СВО «Кинжалы» применялись по объектам военной инфраструктуры, предприятиям ОПК, складам, аэродромам и другим целям, которые используются в интересах ВСУ.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.