ВС РФ нанесли массированный удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины

Российские войска за сутки нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты. По данным Минобороны, все назначенные объекты поражены.

«Кинжал» относится к тем видам вооружения, которые в российских сводках обычно упоминаются отдельно из-за их статуса гиперзвукового оружия. Ракета запускается с авиационного носителя и предназначена для ударов по важным военным объектам на большой дальности. В контексте СВО «Кинжалы» применялись по объектам военной инфраструктуры, предприятиям ОПК, складам, аэродромам и другим целям, которые используются в интересах ВСУ.